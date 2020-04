"Una stagione sul sofà": tornano I Solisti di Radio Veneto Uno con Čajkovskij

Quarantena tra musica e racconti per i trevigiani. Il Teatro Mario Del Monaco, in collaborazione con il Comune di Treviso, nell’ambito di “Una stagione sul sofà”, il palinsesto digitale del Teatro Stabile del Veneto, propone, mercoledì 22 aprile, una serata con Čajkovskij e l’orchestra filarmonica dei Solisti di Radio Veneto Uno diretta da Vram Tchiftchian, con il talentuoso violinista trevigiano Paolo Tagliamento. A seguire sabato 25 aprile in orario aperitivo appuntamento con Oltre la scena home edition che ospita l’autrice tv Giovanna Donini.

“La cultura non può e non deve fermarsi – commenta Lavinia Colonna Preti, Assessore alla Cultura e al Turismo per il Comune di Treviso - e l’offerta del Teatro Del Monaco prosegue anche virtualmente all’insegna della qualità e della valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio. La musica è il punto cardine del cartellone digitale pensato in particolare per l’attento e appassionato pubblico della nostra città. Siamo sicuri che l’ascolto della grande musica in un periodo difficile come questo possa apportare importanti benefici e incidere sulla qualità della vita di tutti noi. E perché no, attraverso la visione in streaming del concerto che ha inaugurato la stagione concertistica del nostro teatro potremo vivere un’esperienza nuova e altrettanto coinvolgente di teatro”

Dalle ore 20.00 in streaming sul canale YouTube del Teatro Stabile del Veneto verrà trasmesso Il concerto inaugurale della stagione sinfonica 2019/2020 del Del Monaco eseguito dall’orchestra filarmonica dei Solisti di Radio Veneto Uno e registrato l’11 dicembre dalla proprio nella sala trevigiana. Il pubblico appassionato avrà la possibilità di ascoltare il Valzer dei fiori, suite sinfonica che conclude il famoso balletto Lo Schiaccianoci, una melodia affidata ai legni, al tremolo degli archi, ai fitti arpeggi delle arpe, in variazioni continue fino all’Apoteosi finale. Insieme al Valzer dei fiori, l’ensamble trevigiano presenterà al pubblico connesso Il Concerto in Re maggiore per violino e orchestra Op. 35 che il compositore russo dedica al grande violinista del tempo Leopold Auer, e, infine, il Capriccio Italiano Op. 45 per il quale Čajkovskij attinge e si ispira a musiche popolari italiane, assistendo ai canti dei festeggiamenti del carnevale a Roma e abbinandoli ad altri attinti da antologie varie per ottenere la pura brillantezza orchestrale.

Dalla grande musica alle rivelazioni degli artisti con Oltre la scena home edition. La tradizione degli Aperitivi off continua anche nei giorni dell’emergenza sanitaria ma in una modalità inedita. In mezzo agli oggetti privati, tra quadri, libri e cose care, musicisti, attori, registi si raccontano in questo tempo sospeso in un’intervista condotta da Elena Filini e trasmessa in live streaming sulle pagine Facebook del Teatro Stabile del Veneto e del Teatro Mario Del Monaco. Sabato 25 aprile alle ore 18.00 ad aprire le porte di casa sarà l’ autrice televisiva Giovanna Donini. Giovedì 23 aprile sempre alle ore 18.00 verrà invece recuperata la diretta programmata per la scorsa settimana con l’attrice Federica Rosellini.

A seguire sabato 2 maggio (ore 18.00) la rubrica ospiterà Paolo da Col, musicologo direttore Odhecaton Ensemble, sabato 9 maggio (ore 18.00) sarà la volta dell’attrice e regista Michela Cescon, e sabato 16 maggio (ore 18.00) toccherà al musicista Red Canzian. Oltre la scena è una la stagione nella stagione. Storie, dialoghi, incontri intorno al cartellone del Teatro Comunale Mario Del Monaco ideati e coordinati da Elena Filini in un’inedita partnership che vede insieme Comune di Treviso (Assessorato alla Cultura) Teatro Stabile del Veneto, Fondazione Benetton Studi Ricerche, Conservatorio Agostino Steffani e Soroptimist International Club di Treviso. L’obiettivo è quello di raccontare il Teatro che non si vede, arrivare a chi non avrebbe immaginato di mettervi piede e dare voce ai protagonisti quando il sipario è calato.