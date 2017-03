"Una voce sola" con Enrico Nadai a San Vendemiano

"Una voce sola" un titolo efficace, ispirato alla poesia che il poeta bellunese Edoardo Comiotto ha dedicato al Corocastel in occasione del suo cinquantesimo compleanno di vita associativa e che il m° Giorgio Susana ha poi musicato. Una voce sola, per un altrettanto efficace formula vincente - già collaudata al Teatro Accademia nel 2014 - che ha unito i 30 componenti del Corocastel con la splendida performance del giovane talento, voce emergente nell'ambito della musica pop, Enrico Nadai. Una serata, per la direzione artistica del m° Giancarlo Nadai, che ha lasciato il segno nel numeroso pubblico intervenuto presso l'Area Magie d'Inverno di San Vendemiano. Il Corocastel, nota compagine corale maschile coneglianese, ha iniziato il concerto con un mix accattivante di brani tratti dal suo vasto repertorio: dai bellissimi brani del suo direttore Giorgio Susana, alcuni dei quali duettando con l'affascinante suono della viola solista di Igor Dario, agli storici successi internazionali della musica leggera come Blackbird dei Beatles o la famosissima Mille lire al mese nell'arrangiamento corale di M. Lanaro.

Equilibrio fonico delle trenta voci maschili, grande espressione ed un intonazione sicura e precisa, sotto le mani del m° Susana, hanno regalato al pubblico, in questa prima parte, momenti di grande intensità emotiva. Nella seconda parte la pop-star Enrico Nadai, pluripremiato in concorsi e talent-show di fama internazionale, duettando con Giorgio Susana, questa volta al pianoforte, si è esibito con splendide canzoni come il celebre Halleluja di Leonard Cohen o One della band irlandese U2. La voce di Enrico Nadai, che si distingue nel panorama nazionale delle giovani promesse della pop-music per l'intensità espressiva, per la musicalità ed un colore che ricorda quello dei grandi neo-crooner Bublè, Groban, ecc… accompagnato dalle sicure mani del pianista Giorgio Susana con originali arrangiamenti ed un'intesa esemplare tra i due artisti, sono stati di gran lunga apprezzati dal pubblico con fragorosi applausi al termine di ogni esibizione.

Emozioni e suggestioni di raro fascino nella terza parte della serata con tutti gli artisti sul palco e con gli efficaci duetti tra la voce solista di Enrico e la massa polifonica del Corocastel. Insieme si sono esibiti in successi della canzone italiana come "I migliori anni della nostra vita" di R. Zero, "Una lunga storia d'amore" di G. Paoli, nel brillante swing di Leo Luttazzi "Canto, anche se sono stonato". La serata si è conclusa con il brano che ha dato il titolo all'evento "Una voce, una voce sola" e con il messaggio che in esso si cela: la bellezza del donare gioia attraverso il canto e la voglia di fondere insieme voci ed artisti per un'emozionante performance.Ha presentato brillantemente la serata Elisa Nadai. MIRCO ZAGO