L’università della terza età di Treviso a lezione di prevenzione

Due incontri speciali rivolti agli iscritti dell’”Università della Terza Età della Città di Treviso” si svolgeranno nei prossimi giorni per parlare di prevenzione sanitaria.

Il primo si terrà lunedì 11 febbraio alle ore 16.00 presso l'Istituto Tecnico Commerciale “Riccati” in Piazza Vittoria a Treviso. Il dottor Francesco Di Toma, primario di radiologia della Casa di Cura “Giovanni XXIII”, si soffermerà proprio sulla prevenzione senologica anche attraverso le attuali strumentazioni tecnologiche all'avanguardia che consentono di individuare, in fase embrionale, la patologia alla mammella che può colpire la donna ma anche l’uomo. Nel 2015 in Veneto due maschi su 1000 sono stati colpiti dal cancro alla mammella (dato R.T.V.). Il secondo si terrà mercoledì 20 febbraio, sempre alle ore 16.00, all’Istituto “Riccati” e si parlerà, con il primario di Urologia della struttura di Monastier dottor Carmelo Morana, di prevenzione del tumore prostatico.