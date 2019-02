UAZ - Urban Aacid Zone (live @ Can & gat)

Piero Terzariol : Chitarra,

Giovanni Gorgoni : Basso elettrico,

Andrea Posocco : Batteria

Claudio Zambenedetti : Sax Tenore, Video & Computer Sequences.



Tutti accomunati dal pensiero di dover far nascere qualcosa di diverso, nell’ormai satura situazione live, decidono di intraprendere questo progetto. La formazione è alla ricerca di un progetto originale che spazi dal Funk all’Acid Jazz con passaggi nel Psycho Lounge, mantenendo vario e sempre diverso il repertorio senza annoiare il pubblico. Il sound è adatto all'ascolto anche dei non addetti ai lavori con colori e suoni sempre diversi. Per questo motivo si avvalgono di sequenze, computer loop e di Video sincronizzati in modo da dare un significato anche visivo al loro sound concept. Comune denominatore, grande impatto ed una fluida sensazione ritmica sempre pulsante. Il repertorio è prettamente strumentale, di musica originale propria e di qualche arrangiamento di autori come Jeff Lorber, Mike Stern.

La durata dello spettacolo e di circa 90/120 min.