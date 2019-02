Usa vs Uk night - Food & music final battle!

Venerdì 8 Febbraio serata speciale al Bosketto: USA vs UK night!

La cultura statunitense sfiderà quella inglese sul campo di battaglia del cibo e della musica!🤜🤛



Durante tutta la serata la colonna sonora della competizione sarà a cura del DJ Roger Ramone, mentre chi vorrà fermarsi a cena potrà scegliere tra piatti tipici delle due tradizioni!😋

Infatti oltre al normale menù sul ring all'angolo USA avremo succulente costate di bufalo mentre all'angolo UK l'intramontabile Fish & Chips!

Chi vincerà?😊



Consigliata la prenotazione per chi viene a cena ☎ 0422-582180.

📍 Il Bosketto è in centro a Treviso in Viale Fratelli Bandiera,8 a due passi dal ParkDalNegro 🚗



Vi ricordiamo che il parcheggio interno è gratuito e che abbiamo una nuova convenzione con il ParkDalNegro per cui i nostri ospiti con 2 euro potranno parcheggiare per 4 ore dalle 20.00 alle 24.00.