Parliamo di vaccini - Incontro pubblico di NOIxNOI

L'Associazione di Mutuo Soccorso NOIxNOI con il patrocinio dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana organizza un incontro pubblico sul tema delle vaccinazioni venerdì 20 ottobre p.v. alle 20.30 presso l'auditorium Prealpi di Tarzo (TV), sito in via La Corona 45.



L'argomento è complesso e di particolare interesse per la comunità. NOIxNOI ha scelto di affrontarlo dando la parola a due medici.

In occasione della serata, dal titolo "Parliamo di vaccini", interverranno il dott. Stefano Martelossi, primario di Pediatria dell'ospedale di Treviso, che affronterà il tema "Le vaccinazioni in età pediatriche attraverso le domande", e il dott. Alberto Pagotto, medico specialista in Malattie infettive dell'ospedale di Tolmezzo (UD), con "Vaccinarsi oggi: piccolo viaggio tra paure, domande, certezze".

Entrambi i relatori saranno disponibili per rispondere a richieste e chiarimenti del pubblico.



L'incontro, ad ingresso libero e gratuito, rientra nel ciclo degli "Appuntamenti con la salute" promossi da NOIxNOI per l'autunno 2017.