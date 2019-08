Valdobbiadene, ritorna la magia di calici di stelle

Lunedì 5 agosto in Villa dei Cedri la serata di degustazione più attesa. La prima dell’era Unesco. I piatti della tradizione, i vini del territorio, lo spettacolo, la musica, una location suggestiva e prestigiosa: gli ingredienti ci sono tutti. Per “Calici di Stelle” è scattato il conto alla rovescia. Si rinnova così un appuntamento divenuto ormai una bella e consolidata tradizione agostana. Lunedì 5 agosto, a partire dalle 19:30, lo splendido parco di Villa dei Cedri aprirà i suoi cancelli per accogliere la kermesse, organizzata dal Consorzio Valdobbiadene congiuntamente all’amministrazione comunale, giunta alla sua 15^ edizione.

Sarà l’occasione per gustare, con il naso all’insù, un menù completo, dall’antipasto al dessert, pensato e preparato da un gruppo di ristoratori e pasticceri locali. I piatti saranno accompagnati dai vini offerti da trentaquattro cantine del territorio, cui va aggiunta una degustazione del Valdobbiadene Superiore, selezione della Confraternita; il tutto somministrato da esperti sommelier.

Il format è quello ormai collaudato del pic-nic; sarà possibile scegliere fra il prato (nel caso sarà fornita adeguato kit che comprende l’immancabile coperta) ed il tavolo, per quanti preferiscono il comfort delle sedie. L’edizione 2019 assume particolare importanza alla luce del recente riconoscimento dell’Unesco, che ha inserito Valdobbiadene nel novero dei siti Patrimonio dell’Umanità, stringendo fra enogastronomia e territorio un legame virtuoso e indissolubile: “Si tratta di un’edizione particolarmente importante per noi – dichiara Isidoro Rebuli, presidente del Consorzio che raggruppa le Pro Loco di Valdobbiadene - perché coincide con il conferimento di un blasone, tanto prestigioso quanto pesante. Il riconoscimento Unesco rappresenta infatti un’opportunità per l’intero territorio e per le manifestazioni che vi si organizzano. L’impegno del Consorzio è quello di concentrarsi su eventi di qualità, che siano in grado di rappresentare al meglio una terra straordinaria e la sua gente”.

Il programma della kermesse prevede l'intrattenimento, con l’esibizione delle allieve della scuola di danza “Il Cigno”, e la musica di Max Lazzarin and the Hoodooed. La band proporrà un repertorio che si rifà alle atmosfere della moderna New Orleans. Per i più piccoli, l’animazione di Francesco Da Ponte. Calici di Stelle è una manifestazione, ideata su scala nazionale dall’associazione Città del Vino e dal Movimento Turismo del Vino.