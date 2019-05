"Female land artist wanted" al parco della Filandetta di Valdobbiadene

Giovedì 13 giugno, alle 19.30, un evento imperdibile per gli amanti dell'arte e del buon vino: un aperitivo e un talk d’artista, nella suggestiva cornice del parco della Filandetta (Valdobbiadene), dove avverrà la presentazione dell'opera d'arte "Cocoon" di Susken Rosenthal, creata per l'occasione. Sensibilità femminile, esperienza sensoriale ed estetica del territorio sono parole chiave che identificano il progetto "Female Land Artist Wanted", creato da Current Corporate per Bortolomiol: il progetto lavora sull’intersezione di temi quali il ruolo della donna nella storia economica, l’ecologia e il paesaggio antropizzato, attraverso la creazione di una residenza d’artista in azienda, all’interno del parco della Filandetta, a Valdobbiadene.

La Land Art è il media scelto per cominciare questo percorso di valorizzazione dell’heritage d’impresa attraverso l’arte: una forma d’arte poetica e suggestiva, capace di valorizzare il territorio naturale (sia esso selvaggio o adibito ad agricoltura), raccogliendo in sé pratiche artistiche che hanno a che fare con l’ambiente, e che possono essere molto diverse tra loro.

La Land Art sottolinea le caratteristiche del paesaggio e le trasferisce in forma estetica, diventando cassa di risonanza delle emozioni e delle tradizioni che tale paesaggio trasmette, e soprattutto cogliendo l’interazione del paesaggio con l’essere umano che lo abita e lo scolpisce con il suo lavoro. Questi tratti la rendono la forma espressiva che più si addice a sottolineare con coerenza la presenza di Bortolomiol nel territorio antropizzato del Valdobbiadene, prestandosi a valorizzare il Parco della Filandetta, parte dell’heritage d’impresa, nel quale confluisce tutto l’impegno di Bortolomiol per il suo luogo d’origine.



Un progetto che vuole sottolineare l’importanza della partecipazione delle donne alla leadership d’impresa attraverso una delle forme d’arte che maggiormente ha consentito alle donne di emergere nel mondo dell’arte, nel settantesimo anno di fondazione della cantina: il progetto si apre al pubblico ufficialmente il 13 giugno alle 19.30, con la presentazione dell’opera d’arte Cocoon, di Susken Rosenthal, artista selezionata dai curatori e dall’azienda per la prima residenza d’artista nel parco della Filandetta.



Gli ospiti sono attesi alle 19.30 di giovedì 13 giugno all’ingresso del parco.

L'evento è gratuito e aperto a tutti, ma è gradita la prenotazione: info@currentcorporate.com / +39 375 553 2009

