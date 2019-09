Sarah Jane Morris & Gianni Vancini project a Valdobbiadene

ITA

Icona del jazz moderno, diventata famosa per la sua collaborazione con i Communards a metà degli anni ’80 e famigerata per una versione poi censurata del classico “Me and Mrs Jones”, Sarah Jane Morris ha sempre attratto l’attenzione su di sé sia per il suo impegno civile che per la sua voce dalle radici soul e forte come un’onda sismica. I suoi più grandi successi, oltre che in Gran Bretagna, li ha ottenuti in Giappone, Germania, Grecia e Italia, dove è stata premiata con la chiave della città di Verona, onorata con un Grammy europeo, e dove ha vinto il festival internazionale della canzone di Sanremo.



Sarah Jane Morris dividerà la scena con Gianni Vancini, sassofonista italiano dalle medesime caratteristiche contemporanee jazz/pop che, con i suoi progetti, ha raggiunto i vertici delle classifiche Usa e nord europee. È da molti considerato “l’ambasciatore italiano del jazz contemporaneo” e tra i numerosi riconoscimenti, è l’unico artista italiano ad aver partecipato alla prestigiosa crociera “Dave Koz & Friends At Sea”, alla quale ogni anno vengono invitati i maggiori esponenti internazionali del jazz moderno.



La partecipazione a ValdobbiadeneJazz 2019 preannuncia la collaborazione tra i due artisti che si realizzerà con l’uscita del nuovo progetto discografico di Vancini prevista per l’inizio del nuovo anno.

Ad accompagnarli: Tommaso Graziani (figlio di Ivan Graziani) alla batteria, Marco Dirani (Annalisa, Tricarico, Tozzi) al basso, Daniel Bestonzo alla tastiera (collaboratore di Eros Ramazzati) e Ivan Geronazzo (Pravo, Red Canzian, Michelin) alla chitarra.



LINE UP

Sarah Jane Morris: voce / voice

Gianni Vancini: sax

Tommaso Graziani: batteria / drums

Marco Dirani: basso / bass

Daniel Bestonzo: tastiere / keyboard

Ivan Geronazzo: chitarra / guitar



Direzione artistica: ArteRitmi di Vincenzo Barattin



Per maggiori informazioni: https://www.valdobbiadenejazz.com/