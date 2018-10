A Valdobbiadene il concerto di Taryn Donath

Lunedì, 5 Novembre ore 21.15 (Ingresso unico 15€)

TARYN DONATH

Organizzazione in collaborazione con Arteritmi www.arteritmi.it



Nata in California, Taryn Donath è una musicista completa con oltre 25 anni di carriera professionale. Lo stile di Taryn è unico, non è una tipica pianista, il suo modo di suonare è tenace e determinato, assale il pianoforte con tutta la sua fisicità quasi con irruenza, mentre la sua voce è calda e appassionata. Si immerge con tua la sua forza nelle sue esibizioni cantando a perdifiato con un sorriso.



Line Up:

Taryn Donath | voice, piano

Matt Miglioli | guitar

Mr. Lucky Luciano | bass

Vincenzo Barattin | batteria



PRENOTAZIONE CONCERTO CONSIGLIATA: Disponibilità limitata di posti.

Info: www.fasolmenin.it



BRINDISI FINALE: A fine concerto, brindisi con i nostri Valdobbiadene Superiore, Cama Brut e Leonte Extra Dry, vendemmia 2017.



APERITIVO PRECONCERTO: Dalle 18.30 Aperitivo VENERDOCG presso il Bar Roma in Piazza a Valdobbiadene



WEEKEND IN CANTINA: Iniziativa promossa dalla Strada del Prosecco DOCG di Conegliano e Valdobbiadene



MOSTRA PERSONALE

Continua la personale "Inaspettate storie di artisti dipinti" di Sonia Luzzato, accompagnata dalle creazioni di della designer di gioielli Rossana Bonesso



SONIA LUZZATO

Vive in provincia di Belluno. Nelle sue tele viene messo in rilievo tutto ciò che sfugge nella immediatezza al mondo della ragione e si ricollega alla realtà interiore dell’uomo, a quella realtà che pur appartenendo alla sfera dell’inconscio può essere resa anche verosimile con la mediazione della fantasia dalla fusione del sogno con la realtà (www.sonialuzzato.it).





ROSSANA BONESSO

E’ nata e vive a Belluno. Sensibile ed interessata al mondo della moda e dell’arte, negli anni a seguire approfondisce il suo interesse per il design del gioiello che si concretizza quando la fantasia si trova a giocare con bulloni rondelle e acciaio. L'unicità di ogni creazione produce emozioni e conferisce carattere e personalità a chi le indossa.

