Valdobbiadene Jazz: ecco il Jim Jam Quartet

La serata verrà inaugurata dai "JimJam Quartet" alle ore 20.30 in Villa dei Cedri.



JIM JAM QUARTET



JimJam Quartet nasce nel gennaio del 2019 con l'obiettivo di far riscoprire la bellezza e l'energia della musica gypsy-jazz, nata dai focosi anni trenta parigini. Quattro amici musicisti che hanno forgiato sul campo la loro passione attraverso serate, eventi, musica da strada e che sapranno coinvolgervi e divertirvi a colpi di frizzante swing.



LINE-UP:

Simone Galimberti (chitarra)

Francesco Capovilla (chitarra)

Alberto Galimberti (contrabbasso)

Giacomo Noal (percussioni)



La serata proseguirà con il concerto di "Nicola Guidolin Quartet" alle ore 22.00



www.valdobbiadenejazz.com

www.arteritmi.it



Per info e prenotazione:

IAT Valdobbiadene

Piazza Marconi, 1, Valdobbiadene

info@valdobbiadene.com

Tel. +39 0423 976975