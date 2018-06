Valeria Genova torna nella sua Treviso e presenta il libro "Napoli amore mio"

TREVISO Giovedì 28 giugno, alle ore 18, in anteprima a Treviso, la scrittrice trevigiana Valeria Genova presenterà il suo libro "Napoli amore mio" al pubblico della città in cui è nata e cresciuta.

L'opera è un viaggio attraverso i pregiudizi nei confronti del sud Italia e sugli stereotipi che ancora oggi accompagnano, purtroppo, i rapporti all'interno della nostra comunità nazionale. Dopo un breve periodo trascorso a Napoli per motivi familiari, la scrittrice trevigiana era rimasta conquistata dalle meraviglie del capoluogo campano. Sviluppato a partire dal clamore suscitato da un post pubblicato sul suo profilo Facebook nell'agosto del 2017, il libro "Napoli amore mio" racconta l'esperienza di vivere un'improvvisa popolarità attraverso il Web, intrecciando ricordi e impressioni personali con un affresco storico-culturale della città di Napoli e dei suoi dintorni. Una guida civico-culturale per riorientare la propria prospettiva sul Sud e riannodare i fili della convivenza e dell'appartenenza nazionale. L'incontro con la scrittrice trevigiana sarà l'ultima tappa di un mini-tour che Valeria Genova affronterà a fine giugno in giro per il Veneto, toccando anche città come Padova e Verona il 26 e 27 giugno. Alberto Leoncini sarà il mediatore dell'incontro organizzato alla libreria universitaria San Leonardo in piazza Santa Maria dei Battuti. L'evento sarà a ingresso libero fino a esaurimento posti.