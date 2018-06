Valerio Vettori e Rolling around al Parco degli Alberi Parlanti: concerto e food

Il World Music Live Festival al Parco degli Alberi Parlanti: sonorità da ogni parte del pianeta, nella suggestiva cornice dell’Estate al Parco, con l’originale format “Il Giro del Mondo in 4 Risotti” a cura del Gruppo Ristoratori della Marca Trevigiana. Quattro eventi-concerto gratuiti di World Music (ogni venerdì di giugno) arricchiti dalla degustazione di quattro risotti “fusion”, in tema con il sound della serata, creati dallo chef Mirco Migotto.



Valerio Vettori e i Rolling Around – venerdì 15 giugno - ore 21.15



I Rolling Around suonano pezzi da ballo e canzoni provenienti da Irlanda, Scozia, Francia, Italia, che fondono attraverso arrangiamenti accattivanti, improvvisazione e la continua ricerca di nuovi stimoli dai repertori popolari più diversi, mantenendo sempre un forte riferimento all’area celtica. Uniscono le voci contrastanti di cornamuse, banjo, mandolino e clarinetto alla ritmica coinvolgente di chitarra e bodhran, creando un suono inconfondibile che ha guadagnato loro l’entusiasmo di una nutrita folla di danzatori che li seguono da tempo nella loro avventura musicale.



LINE UP: Matteo Marcon: voce, chitarra | Stefano Boldrin: banjo tenore, mandolino | Valerio Vettori: uilleann pipes, clarinetto, whistles | Victor Zanasco: uilleann pipes, whistles | Christian Moretto: bodhran.





Quattro serate di grande e trascinante musica, quindi, arricchite da un interludio appetitoso che arricchisce le suggestioni musicali con quelle legate al gusto. Ecco la programmazione completa del Festival (inizio concerti ore 21.15 | ingresso gratuito | in caso di pioggia i concerti si fanno presso Alcuni Teatro Sant’Anna):

venerdì 8 giugno – SuRealistas (ritmi sudamericani) + Risolada, la rivisitazione in risotto della classica ricetta feijoada;

venerdì 15 giugno – Valerio Vettori e i Rolling Around (ritmi celtici) + Risotto alla Guinnes con patate e aromi;

venerdì 22 giugno – Arsene Duevi (ritmi africani) + Rizotto, la rivisitazione in risotto della ricetta tipica del Togo (riz sauce arachide);

venerdì 29 giugno – Barodrom Orkestra (ritmi balcanici) + Risotto con sataras e cevapcici, ovvero l’unione di un piatto di verdure tipico balcanico a base di cipolla e peperoni con la tipica salamella balcanica.



Per informazioni sugli appuntamenti: parcodeglialberiparlanti.it - 0422694046 - info.parco@alcuni.it



