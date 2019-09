Seconda serata della 22esima edizione del festival "Co i pie' descalsi" di Vascon

Aspettando l’atteso weekend con il festival internazionale delle arti performative e del teatro di strada Il gruppo 86 proporrà per la seconda serata il concerto in frasca con MAX LAZZARIN & THE HOODOOED. Vincitore dell’Italian Blues Challenge 2016 e in attività da oltre trent’anni, MAx Lazzarin ispira il suo sound, pianistico e vocale, alle atmosfere della moderna New Orleans music e con i The Hoodooed propone una scelta blues che profuma di originalità. Come da tradizione ricco stand gastronomico con specialità della serata Baccalà. Vascon di Carbonera, ad un minuto dal casello TV NORD, ingresso gratuito.