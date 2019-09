Co i piè descalsi 2019, il programma della 22^ edizione

Co i piè descalsi, a Vascon di Carbonera è una magia di suoni, colori, sapori, artisti di strada, artigiani ed espositori. Giunta alla ventiduesima edizione la manifestazione ha saputo unire concerti, spettacoli, mercatini e chiaramente buona cucina. Il programma prevede intrattenimenti musicali nelle serate di giovedì, venerdì e lunedì, il sabato e la domenica nel cuore di Vascon di Carbonera esplode una magia fatta di musicisti, artisti di strada internazionali, espositori artigiani e biologici.

PROGRAMMA

CO I PIÈ DESCALSI

giovedì 12 settembre

stand gastronomici aperti dalle 19.00

specialità della serata : tagliata con patate e birra artigianale

dalle 21.00 musica live in Frasca : Barbara Belloni Band

Rolling Thunder a celebration of Bob Dylan

venerdì 13 settembre

stand gastronomici aperti dalle 19.00

specialità della serata : baccala’ (mantecato, insalata, vicentina)

dalle 21.00 musica live in Frasca : Max Lazzarin & the Hoodooed

New Orleans music

sabato 14 settembre

dalle ore 15.00 fino alle 01.00

festival internazionale delle arti performative e del teatro di strada

mercatino dell’artigianato e del biologico

street food – stand gastronomici – live musicali – ludobus – book bus – mostra etnografica e molto altro

EVENTI CONCERTI E TEATRO DI STRADA

domenica 15 settembre

dalle ore 8.00 degustazione tradizionale trippa

ore 12:30 spiedo gigante

dalle ore 10.00 fino alle 23.30

festival internazionale delle arti performative e del teatro di strada

mercatino dell’artigianato e del biologico

street food – stand gastronomici – live musicali – pompieropoli – ludobus – book bus – mostra etnografica e molto altro

lunedì 16 settembre

stand gastronomico aperto dalle 19.00

specialità della serata : bigoi

dalle 21.00 musica live : Onde Beat

Il meglio del beat italiano dei ruggenti anni ’60