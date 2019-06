Doppio concerto all'alba alle sorgenti del Sile e in piazza Duomo a Castelfranco Veneto

AVA LIVE. Emozioni di Art Voice Academy sabato 29 giugno 2019 con un doppio concerto evento. Doppio evento dell'Art Voice Academy anche nell'edizione 2019. Per il tradizionale concerto di giugno AVA LIVE, che quest’anno si intitola "Emozioni", si rinnova l’appuntamento sabato 29 giugno 2019 alle ore 21.15 in piazza Duomo a Castelfranco Veneto al quale si aggiunge un concerto sinfonico che si svolgerà poco dopo l'alba. Come "palcoscenico naturale" sono state scelte le sorgenti del fiume Sile, che si trovano tra Casacorba di Vedelago (Treviso) e Torreselle di Piombino Dese (Padova) e l'appuntamento è alle 6.30 del mattino.



Un omaggio della musica e dei giovani a questo straordinario luogo che dà origine al più lungo fiume di risorgiva d'Italia con brani ispirati al tema dell’acqua e alla terra.



Il concerto che si svolgerà alla sera, alle ore 21.15, in Piazza Duomo a Castelfranco Veneto è un concerto pop rock sinfonico con in palcoscenico più di 100 artisti tra orchestrali, solisti, cori e voci e un programma musicale nel quale non mancherà un omaggio a Lucio Battisti con “Emozioni”. Protagonisti sono i solisti, il Children’s Choir, Teen’s Choir, Young Choir di Art Voice Academy e l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, diretti dal Maestro Diego Basso.



In palcoscenico anche i musicisti della Sanremo Young Orchestra. Due momenti che regaleranno certamente una doppia emozione da condividere e una giornata tutta da vivere. (Entrata libera)



AVA Live è sostenuto dalla Regione del Veneto, realizzato in collaborazione con i Comuni di Castelfranco Veneto, Vedelago e Piombino Dese e la Proloco di Vedelago, l’Associazione Dentro Centro di Castelfranco Veneto e Donne Si Fa Storia.



Ava Live 2019. Emozioni

Le voci di Art Voice Academy

Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana

Diego Basso Direttore



Sabato 29 giugno 2019

ore 6.30

Concerto Sinfonico

Sorgenti del fiume Sile – Parco Regionale Fiume Sile

Gran Bosco dei Fontanassi. punto di ritrovo centro visite denominato "La Porta dell'Acqua" Via S. Brigida, Vedelago (tra Vedelago e Piombino Dese)

Sarà possibile visitare l'esposizione in loco del pittore Fabio Basso



ore 21.15

Concerto pop rock sinfonico

Piazza Duomo – Castelfranco Veneto



Art Voice Academy è un centro di alta formazione nato nel 2003 a Castelfranco Veneto (Treviso) da un progetto del Maestro Diego Basso ed è oggi punto di riferimento italiano nell’ambito musicale pop rock jazz e musical.



Oltre alla formazione che si svolge in Accademia, le voci dell’Art Voice Academy partecipano, con l'Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, diretti dal Maestro Diego Basso, ad eventi di respiro nazionale, internazionale e trasmissioni televisive, avendo così la possibilità di mettersi alla prova al fianco di grandi artisti della musica pop e confrontarsi con il palcoscenico e il pubblico.



Ogni anno Art Voice Academy, organizza nel mese di giugno, il concerto AVA Live che è diventato un appuntamento sempre più atteso e partecipato.



Nell’edizione 2018, per la prima volta nella storia, l'orchestra con il coro, sono saliti e si sono esibiti all'alba sul Sacrario di Cima Grappa e alla sera in Piazza Duomo a Castelfranco Veneto (Treviso).



Associazione Art Voice Academy

Via delle Mimose, 6 – Castelfranco Veneto (Treviso)

www.artvoiceacademy.it

