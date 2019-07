E-state in villa Emo a Vedelago

Tre appuntamenti per godere delle serate estive, immersi nell’incanto della cornice palladiana di Villa Emo.

Visite guidate e aperitivo.



Mercoledì 31 luglio | 18:30-21:30

Mercoledì 28 agosto | 18:30-21:30

Mercoledì 25 settembre | 18:30-21:30



DOVE: Villa Emo – Via stazione 5, Fanzolo di Vedelago (TV)



INGRESSO GRATUITO AL PARCO DI VILLA EMO – consumazioni a pagamento



Possibilità di Visite guidate alle ore 19:00 e alle ore 20:00 fino ad esaurimento posti disponibili, prenotazioni in loco.

Costo: € 15,00 comprende ingresso a Villa Emo + visita guidata alle sale affrescate + calice di vino al termine della visita guidata



IN COLLABORAZIONE CON Cantina La Nona Pietra



In caso di maltempo l'evento si svolgerà ugualmente sotto le barchesse della Villa.

-----------------------------------------------------------------

Per informazioni

Società Mondo Delfino Coop. Soc.

dal lunedì al venerdì 9:00-12:00

Segreteria Musei dedicata Villa Emo tel. 3804614951