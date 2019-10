Il Delfino Servizi presenta: Escape Story: L'eredità di Villa Emo

- un progetto a cura di Sementi Ludiche -



18, 19 e 20 ottobre 2019

Villa Emo, Fanzolo di Vedelago (TV)



La formula escape story vi permetterà di vivere un'esperienza ludico-culturale unica nel suo genere, tra le stanze di Villa Emo.

Enigmi, indovinelli e rompicapo per mettere le mani... sull'eredità di Villa Emo!



Evento aperto a tutti, preferibilmente età 16+

Per squadre di minimo 4 e massimo 8 giocatori.

La sessione di gioco dura 90 minuti.



5 sessioni di gioco a disposizione:



Venerdì 18 ottobre 2019 ore 21:00 --> *SOLD OUT*



Sabato 19 ottobre 2019

ore 19:00 --> *SOLD OUT*

ore 21:30 --> posti in rapido esaurimento



Domenica 20 ottobre

ore 18:00 --> posti in rapido esaurimento

ore 20:30



Le squadre parteciperanno contemporaneamente per risolvere gli enigmi e mettere le mani sull'eredità di Villa Emo.

Si richiede puntualità e presenza sul posto almeno 20 minuti prima dell’inizio della sessione.



>>> Prenotazione obbligatoria a squadre <<<



Prenotazioni al link diretto: https://bit.ly/2YRjkBR



COSTI:

€ 20,00 a persona.

Pagamento in biglietteria il giorno dell'evento.

-----------------------------------------------------------------

Per informazioni

Società Mondo Delfino Coop. Soc.

dal lunedì al venerdì 9:00-12:00

Segreteria Musei dedicata Villa Emo tel. 3804614951