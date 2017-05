"Portami con te - Felicità a fasce d'età": ecco il 1° raduno nazionale della community di mamme portatrici in fascia

Una grande famiglia virtuale di più di quattromila membri che si ritrova assieme, per la prima volta, nella splendida location di Villa Pola, a Barcon di Vedelago. Domenica 28 Maggio dalle 10.30 “Portami con te – Felicità a fasce d’età”, il primo raduno della community nazionale di mamme portatrici in fascia organizzato da Virginia Scirè, fondatrice del gruppo virtuale che, a quasi due anni dalla sua nascita, ha deciso di dedicare a questo nucleo una giornata intera per conoscersi dal vivo e rendere reali le conoscenze virtuali.

Domenica 28 Maggio, la Villa di Barcon di Vedelago si trasformerà in un luogo di ritrovo per mamme, papà e loro bambini: molteplici le attività ludiche ed istruttive previste per tutte le fasce d’età organizzate da scuole ed associazioni territoriali che, collaborando tra loro, garantiranno una giornata non solamente di divertimento per i bambini ma anche di istruzione e scoperta per genitori e parenti. Il motivo di aggregazione delle famiglie della community “Fascia Didymos Inclusiva” coinvolta (così chiamata riprendendo il nome della casa produttrice di fasce per bambino) è la comune pratica del portare che esse condividono quando si tratta di portare con sé il proprio neonato sposando la filosofia di una maternità ad alto contatto per il benessere del loro bambino.

L’evento creato ed organizzato dallo staff Giuliamaria Dotto (in media partnership con TrevisoToday) e promosso dall’azienda Allegri Briganti, realtà di Castelfranco Veneto specializzata nella vendita online ed in negozio di abbigliamento per bambini è aperto anche alle famiglie che, esterne al gruppo in questione, vogliono comunque passare assieme una giornata di primavera alla scoperta delle emozioni del proprio bambino e delle tecniche per poterlo crescere ed accudire al meglio.

La programmazione coinvolge diversi ambiti settoriali, accomunati dalla forte relazione che lega il lavoro degli esperti collaboratori alla vita familiare di ciascun nucleo. A dare contributo con workshop e incontri formativi, personaggi di rilievo quali Anna Hoffmann, proprietaria dell’azienda Didymos, Daniela Volpato, referente Didymos Italia, Glores Sandri, fondatrice della Community Portare i bimbi con la fascia, Margherita Chiappini, vicepresidente dell’associazione PIP®, Licia Valso per la Cooperativa Scuola del Portare e molti altri professionisti non solamente nel campo delle fasce ma anche nel campo medico, che garantiranno attività che possano essere d’aiuto ai genitori per l’accudimento e crescita dei propri figli.

A curare le attività dei bambini saranno Officine Sonore Music School, la scuola di musica con sede a Castelfranco Veneto e Paese che permetterà ai piccoli di qualsiasi fascia d’età (dai zero a più undici anni) di avvicinarsi al mondo del suono e alle emozioni che esso sa regalare e le maestre dell’asilo nido Brum Brum di Preganziol, che intratterranno i presenti con attività e laboratori in linea con l’approccio “green” che le famiglie aderenti vogliono dare ai propri figli, proponendo non solamente classiche attività come art balloon e trucca bimbi ma alternando a queste anche giochi istruttivi con l’utilizzo di materiali di riciclo. Per l’occasione, Federica Donadi, fotografa esperta nel ritratto dei più piccini, rimarrà a disposizione per l’intero pomeriggio, trasformando l’esplosione della natura della villa di Barcon di Vedelago in un perfetto set fotografico, dove poter cogliere in uno scatto le emozioni più sincere dei bambini.

La barchessa di Villa Pola sede del birrificio ’98, la birra artigianale fermentata unicamente nelle cantine dell'antica barchessa utilizzando ingredienti genuini e senza OGM, si trasformerà per la giornata di domenica 28 maggio, dalle ore 10.30 alle ore 17 in un luogo di ritrovo dove poter nel contempo pranzare e rilassarsi accolti dal grande parco antistante la struttura grazie alla presenza di food truck che rimarranno a disposizione per soddisfare i gusti degli ospiti presenti. La partecipazione all’evento è gratuita e garantita anche in caso di mal tempo (possibilità di iscriversi al sito https://portamiconte.eventbrite.it)

Portami con te - Felicità a fasce d'età

Primo Raduno Nazionale Community Fascia Didymos Inclusiva

Domenica 28 Maggio - dalle 10.30 alle 17 Barchessa di Villa Pola - Barcon di Vedelago