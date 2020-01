La scuola in villa Emo - formazione per insegnanti

Un pomeriggio nella magnifica cornice di Villa Emo, dedicato agli insegnanti che potranno conoscere ed approfondire le proposte didattiche dedicate alle scuole di ogni ordine e grado

A tutti gli insegnanti iscritti sarà data l'occasione di "mettere le mani in pasta" e sperimentare la visita gudiata e i laboratori didatici.

Su richiesta verrà rilasciato un attestato di frequenza



DOVE: VILLA EMO – VIA STAZIONE, 5 – 31050 FANZOLO DI VEDELAGO (TV)



QUANDO: Giovedì 20 febbraio dalle 16:00 alle 17:30



INFO: Attività GRATUITA a numero chiuso, prenotazione obbligatoria entro mercoledì 19/02/2020



Per informazioni e prenotazioni:

Società Mondo Delfino

dal lunedì al venerdì 9.00 – 12.00

Segreteria Musei dedicata Villa Emo tel. 380-4614951

segreteriamusei@mondodelfino.it