E-state in villa emo - visite guidate, aperitivo e milonga di tango argentino

Si chiude il ciclo di incontri E-STATE IN VILLA EMO. Ospiti speciali in occasione dell'ultimo aperitivo del ciclo E-STATE IN VILLA EMO Mercoledì 25 settembre a partire dalle 18:30 fino alle 23:00. L'ASD Deep in tango Scuola Stabile ci coinvolgerà in una milonga immersa nell'atmosfera palladiana di Villa Emo, per trattenere il calore e la passione di questa estate, facendoci trascinare dal tango argentino. Un'opportunità diversa per conoscere meglio la storia della dimora palladiana, sorseggiando un buon calice di vino della Cantina Podere la Nona Pietra e danzando al tramonto.



Possibilità di Visite guidate

- ore 19:00

- ore 20:00

- ore 21:00 (Visita guidata straordinaria aggiunta per la serata del 25/09)



fino ad esaurimento posti disponibili, prenotazione consigliata.



Costo: € 15,00 comprende ingresso a Villa Emo + visita guidata alle sale affrescate + calice di vino+ milonga

€ 8,00 solo partecipazione alla milonga di tango (consumazioni non comprese)



IN COLLABORAZIONE CON Cantina La Nona Pietra

CON LA PARTECIPAZIONE DI ASD Deep in tango Scuola Stabile



In caso di maltempo l'evento si svolgerà ugualmente sotto le barchesse della Villa.

Per informazioni

Società Mondo Delfino Coop. Soc.

dal lunedì al venerdì 9:00-12:00

Segreteria Musei dedicata Villa Emo tel. 3804614951