Visite guidate a villa Emo di Vedelago

Una visita guidata per scoprire l'incanto di Villa Emo, dimora della famiglia Emo costruita ad opera dell'architetto Andrea Palladio, annoverata dal 1996 nella lista dei beni patrimonio dell'umanità UNESCO.

Visite guidata per bambini e famiglie



Domenica 23 Dicembre 2018

primo turno ore 14:30

secondo turno ore 16:00



Durata della visita 1 ora

Costo 3,00€ per persona + biglietto di ingresso secondo il tariffario vigente (biglietto standard 10,00€, biglietto ridotto 7,00€, gratuito under 14 anni)



Prenotazione obbligatoria entro il 20/12/2018

Prenotazioni on line al sito www.mondodelfino.it



L'iniziativa si svolgerà solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

Numero massimo di partecipanti 25

ATTENZIONE: per i possessori di buoni Alìper non sarà possibile l'iscrizione on-line ma esclusivamente l'iscrizione telefonica al n.0423-476334. Non verranno accettati buoni Alìper di persone che non abbiano preventivamente preso contatti con la biglietteria.

Per informazioni:

Società Mondo Delfino Coop. Soc.

dal lunedì al venerdì 9.00 – 12.00

Segreteria Musei dedicata Villa Emo tel. 380-4614951

