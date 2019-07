Yoga e storie tra le stelle a Vedelago

Una serata speciale, dedicata al cielo e al cosmo, da trascorrere nella tranquillità del parco di Villa Emo: una pratica di yoga per muoversi al ritmo del respiro osservando la volta celeste, assorbendo l’energia della luna e delle stelle. In seguito ci lasceremo catturare dalle storie e leggende che popolano il cosmo, le stelle e le galassie con il naso all'insù, per riconoscere i tratti di personaggi mitici nascosti nella volta celeste.



DOVE: PARCO di Villa Emo, via Stazione 5 - 31050 Fanzolo di Vedelago (TV)



QUANDO: Martedì 13 agosto ore 19:30-23:00



PROGRAMMA DELLA SERATA:

- ORE 19:30 - 20:45 > VINYASA FLOW YOGA con Giulia Rizzi Yoga insegnante di yoga PRENOTAZIONE CONSIGLIATA

La pratica di vinyasa flow yoga è una pratica dinamica che unisce movimento e respiro. La pratica è aperta a tutti, anche a chi non ha mai fatto yoga prima. Pratichiamo scalzi, scegli un abbigliamento comodo, porta il tuo tappetino (o avvisaci se non ce l’hai!) e una copertina o qualcosa con cui coprirti per il rilassamento finale sotto le stelle.

- ORE 21:00 - 22:30 > STORIE SOTTO LE STELLE con Daniela Silene Serafin guida naturalistica

Si consiglia di portare una coperta da stendere sul prato e una torcia per illuminare il percorso.



E' POSSIBILE PARTECIPARE ANCHE ALLE SINGOLE ATTIVITA'



INGRESSO LIBERO (offerta responsabile)

PRENOTAZIONE NON OBBLIGATORIA MA CONSIGLIATA PER LA PRATICA DI YOGA

In caso di maltempo la serata sarà annullata

.....................................................................................

Per informazioni:

Società Mondo Delfino Il Delfino Servizi

tel: 3804614951

info@mondodelfino.it - www.mondodelfino.it