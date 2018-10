The Harvest - festa di fine vendemmia alla Caneva dai Boret a Valdobbiadene

Signore e Signori da usi e costumi valdobbiadenesi è giunto il tempo di festeggiare in "pompa magna" questa VENDEMMIA 2018! Per tutti coloro che, dall'alba al tramonto, sotto un sole cocente, in riva come in piano, hanno vendemmiato è arrivato il momento di festeggiare questa grande irripetibile annata. Ormai giunti alla terza edizione, domenica 14 Ottobre dalle ore 18, la grande festa di fine vendemmia aperta a tutti (vendemmiatori e non) al bar-osteria Caneva dai Boret vicino al centro di Valdobbiadene, per tutta la sera birra, coktails e ricco buffet!

Special guest da Radio Piterpan: Alice Fassina.