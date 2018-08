Vendemmia Notturna 2018

📌 Venerdì 31 agosto, Sarah organizza la quarta edizione della vendemmia notturna che si svolgerà in via Col di Luna 6, a Cozzuolo di Vittorio Veneto, in una notte di luna piena.



🍇 L'unica vendemmia notturna del Prosecco, dalle cui uve nasce "Grappoli di luna", il prodotto di punta de La Vigna di Sarah.



📆 Il programma della serata sarà il seguente:



19.00

Accoglienza ospiti

Aperitivo conviviale accompagnato dai vini La Vigna di Sarah



20.00

Presentazione della serata



20.15

Accensione dell‘illuminazione vigneto per l’avvio della vendemmia notturna



20.45

Apertura del buffet cena



21.15

Premio “La Vigna di Sarah Bio per l’Agricoltura Eroica” e tavola rotonda “Bio, Biodinamico e Territorio”

Degustazione del prodotto premiato

Buffet dolci e frutta





🎟 Il costo della serata è di 50€ a persona.

📲 Per partecipare è necessaria la prenotazione (entro il 27 agosto) al numero di telefono 04381672623 oppure via mail all'indirizzo info@lavignadisarah.it. Il pagamento avverrà la sera stessa.

Il numero di posti disponibili è limitato e pari a 200 persone.

Si consiglia di prenotare anticipatamente, i posti attualmente disponibili sono 80.