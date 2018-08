Incontro gratuito riservato esclusivamente ad imprenditori e titolari d’azienda Mercoledì 12 Settembre 2018 presso la Camera di Commercio di Treviso organizzato da Be.St. Consulting.



Come creare un Metodo commerciale e posizionare correttamente il tuo prodotto o servizio in un mercato nazionale o internazionale ?



Molto spesso capita che temi come lo sviluppo commerciale, il posizionamento ed il brand della propria azienda non vengano affrontati con l’importanza necessaria e ci si renda conto della loro assenza quando già si è fuori strada. Per questo motivo Be.St Consulting offre la possibilità di partecipare gratuitamente ad un corso avanzato, rivolto esclusivamente ad imprenditori e titolari d’azienda. Lo scopo è fornire un approccio commerciale Metodico e Sistematico nell’affrontare il mercato nazionale e internazionale, avvalendosi delle nuove tecnologie digitali e di strategie commerciali efficaci da far adottare alle persone della propria organizzazione. In un mercato competitivo la corretta strategia commerciale non è una componente da sottovalutare, bensì è tanto importante quanto la realizzazione del prodotto o del servizio stesso.

Vedi i temi che affronteremo e partecipa gratuitamente https://www.bestconsultingitalia.com/eventi/vendita-4-0-azioni-e-strumenti-per-lo-sviluppo-commerciale-treviso/