Al Makallè torna l'appuntamento con i "Venerdì in musica"

Venerdì 5 luglio, dalle 21 alle 23, i Tomclub apriranno la rassegna dei "Venerdì in musica" al Makallè di Treviso. Vinili, vinili e ancora vinili, queste le tre parole magiche che guidano il duo “The Obscure Music Club”, con base a Treviso, nella filosofia di continua ricerca attraverso la musica di tutte le epoche e di tutti i generi, con l’obiettivo di preparare dj set che risultino ogni volta nuovi e spiazzanti, ma sempre coinvolgenti: solo così è possibile miscelare in un’unica esperienza sonora tutte le emozioni e le vibrazioni che ogni genere musicale trasmette all’ascoltatore.

Le serate sono ad ingresso libero, info@makalle.it

Prossimi appuntamenti:

- 12 luglio 21-23 LAME DA BARBA Dal valzer alla tarantella, dalla Grecia ai Balcani, passando per l'Armenia fino a ritornare alla colonna sonora, le Lame da Barba mantengono salde le radici nel mediterraneo, cercando spunti in ogni dove per creare qualcosa di nuovo che porti con sé un sapore antico.

- 19 luglio 21-23 THE FIREPLACES Folk, Country Blues, Spirituals Irish Tunes and Working Songs. Lo show è energico e dinamico, i Fireplaces, non si limitano a fare “il compitino”, ma sudano cantano suonano e ballano finchè non sono certi che il pubblico è pronto per tornare a casa col sorriso.

- 26 luglio 21.00 23.00 DO’STORIESKI Alberto Cendron e Leo Miglioranza