Venerdì menù di pesce: la tradizione al Castello

Fino al 19 aprile, oltre alla nostra proposta, tutti i venerdì menù di pesce al Ristorante al Castello di Conegliano!



Ogni venerdì andremo a prendere pesce in giornata ed il nostro chef ideerà un menù speciale per riscoprire piatti della tradizione locale da gustare nella meravigliosa cornice del Castello di Conegliano.



Oltre ai nostri menù di stagione potrete gustare Antipasto, Primo, Secondo tutto a base di pesce. Da non perdere!