"Veneto barbaro di muschi e nebbie" - Visita ai luoghi trevigiani di Goffredo Parise

Sabato 25 febbraio 2017 - con partenza alle ore 8.00: visita ai luoghi trevigiani di Parise (Salgareda e Ponte di Piave) in pullman, con la guida di Lorenzo Capellini. Rientro previsto per le ore 14.00. Evento a pagamento organizzato in collaborazione con Associazione Amici dei Musei e dei Monumenti della Castellana. Per informazioni: 366 9598745. Quota di partecipazione di € 12,00 comprensiva di aperitivo a Salgareda.