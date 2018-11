Un tour in barca alla scoperta dei misteri del Sile

Spettacoli teatrali, serate di racconto, visite guidate, rievocazioni in costume, cene a tema, itinerari notturni e molto, molto di più. È “Veneto: spettacoli di mistero”, il festival che celebra le storie più occulte della regione e i territori in cui hanno avuto origine. Eventi pensati per tutta la famiglia che accompagneranno i visitatori nei luoghi senza tempo del Veneto, la scoperta del fascino nascosto delle antiche tradizioni. Un calendario di oltre 200 appuntamenti speciali che stupiranno grandi e piccini.

Un appuntamento speciale sarà “Sile, un fiume di misteri” che si svolgerà in terra trevigiana, una navigazione lungo il fiume alla scoperta dei molti misteri e le leggende che lo ammantano: il fantasma di Villa Cornaro che appare a cadenza regolare ogni 10 anni, la cui comparsa è annunciata da un rumore di catene che producono un gran baccano; le Anguane, magiche figure femminili, sirene, creature fantastiche che popolano misteriosamente le rive e le anse del fiume, proteggendo acqua, piante ed animali; la città scomparsa di Civitatecla, le cui pietre nascoste affiorano tra i cespugli bagnati dal Sile e la disposizione dei fossati fa pensare ad una vecchia centuriazione romana sepolta tra le fondamenta della fornace Bertoli; la Torre dei Carraresi con la misteriosa fine della stirpe dei Carraresi e la leggenda sulla porta che aprirebbe un passaggio sotterraneo segreto fino ad Altino o, addirittura, all'isola di Torcello. (info 0422 595780 - Iat Treviso centro). Un appuntamento divertente ed accattivante in cui il pubblico potrà divenire protagonista dell'evento, semplicemente scattando una foto! Tutte le immagini realizzate nelle varie tappe del programma di Spettacoli di Mistero potranno infatti partecipare al concorso “Scatta l'ora del mistero”, giunto alla settima edizione. Storie, racconti e location diverranno così ricordi indelebili della decima edizione dell'evento che vivrà anche sui canali social, grazie all'hashtag #spettacolimistero