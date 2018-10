Veneto spettacoli di mistero, i misteri del Sile

La rassegna Veneto Spettacoli di Mistero arriva anche a Badoere di Morgano dove la Pro Loco propone una serata alla scoperta delle leggende che ruotano attorno al Fiume Sile.



Siete curiosi di rivivere queste paurose leggende?



COSA TI SERVE:

• Torcia

• Abbigliamento e scarpe comode

• Tanto entusiasmo e curiosità





Le figure sfuggenti che popolano l'immaginario contadino nella zona dell'Alto Sile rivivranno per una sera nelle nostre campagne. Lungo un suggestivo percorso notturno tra campi e fontanassi, ritroveremo il Massariòl, l'omèria, le fave e l'oscura leggenda della Cagnetta Cornaro. Storie che oggi sopravvivono solo nei racconti degli anziani, ma che affondano le radici in una antica cultura locale fatta di dura fatica, ma pur sempre capace di visioni fantastiche.



La nostra Pro Loco è attiva da anni nella valorizzazione dell’immaginario fantastico della tradizione contadina. Occorre ricordare infatti che questo tipo di iniziativa si innesta in un percorso di recupero della memoria che la Pro Loco ha intrapreso da diversi anni, nell’ambito dell’attività del Servizio Civile Nazionale, attraverso la raccolta di testimonianze orali degli anziani del paese che ci permettano di conservare i tasselli della memoria della comunità locale. Il corpus narrativo che emerge da questi racconti è popolato di creature notturne, legate ai campi e alle acque del Sile e dello Zero, oppure ai fontanassi, polle sorgive disseminate per le campagne.



L'11 novembre proponiamo una serata speciale, per incontrare insieme queste misteriose creature... addentrandoci nella campagna buia, armati solo di fiaccole!



*****************************************************************

ATTENZIONE: la prenotazione è obbligatoria!

INGRESSO GRATUITO

Scrivete a: proloco.morgano@libero.it

Chiamate i numeri: 347 8592319 / 0422 837219

******************************************************************