Venezia e l'Oriente: storie di artisti e mercanti nella Venezia del XV e XVI secolo

Incontro culturale gratuito a cura della storica dell'arte Maria Angela Riva.



Il rapporto millenario tra Venezia e l’Oriente è una storia ricchissima e di immenso fascino. Una storia di scambi talmente profondi, testimoniato da opere di un’arte raffinata e splendida – dai dipinti ai vetri, dalle ceramiche ai metalli - che gli studiosi talvolta esitano ad attribuire ad artisti orientali o veneziani. Il focus della serata sarà sulla ripresa dei tessuti orientali (ottomani in particolare) nei dipinti veneziani del XVI secolo, una ripresa filologica unica nella storia dell’arte occidentale. E uno sguardo ai vetri: le officine italiane che, a partire dal XV secolo, iniziarono a ispirarsi ai prototipi orientali, furono proprio quelle di Murano.



A conduzione dell’incontro: Maria Angela Riva. Storica dell’Arte, collaboratrice nei Musei Reali del Belgio, come guida, conferenziere delle collezioni, dei musei e delle esposizioni temporanee.





L’evento è a ingresso gratuito, ma a numero chiuso. Per la prenotazione è necessario contattare

Robe Turche: 3914360734 robeturche@gmail.com