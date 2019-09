Ventennale della protezione civile di Casier

Sabato 21 settembre:

Dalle ore 17.00 fino alle 24.00 in Villa de Reali a Dosson di Casier

Esposizione dei mezzi e delle attrezzature in uso alla nostra associazione, funzionamento di un angolo “street food” con possibilità di cenare in villa, presenza di giochi gonfiabili per i bambini più piccoli. Si alterneranno un disc jockey (Cioci DJ) e un complesso musicale “The Jam’s rockband”. Collocazione di vele espositive e possibilità per la cittadinanza di conoscere la nostra attività e i requisiti per l’ammissione al nostro Gruppo.



Domenica 22 settembre

Ore 10.00: S. Messa nella parrocchia di San Vigilo a Dosson di Casier

Al termine della funzione, trasferimento nell’antistante Villa de Reali per momento conviviale all’aperto con esposizione dei mezzi di Protezione Civile, interventi del Presidente, del Sindaco e delle autorità civili che parteciperanno.



L’evento è garantito in area coperta in caso di maltempo ed è a ingresso libero.

