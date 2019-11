Due vernissage al Saloon Grill di Roncade

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il ristorante "Saloon Grill" di Roncade, ospiterà nelle sue sale due vernissage di due artiste roncadesi che esporranno le loro opere dal 22 novembre fino al 12 gennaio. Le due artiste sono Cristina Biasetto e Marcella Bergamini, mentre le esposizioni si intitolano rispettivamente “Appunti di Viaggio” e “la Matita e l’Anima”. Cristina Biasetto si considera in continua ricerca sia introspettiva, cercando di catturare l’aspetto psicologico dei soggetti che ritrae, sia del colore passando dall’acquerello, alla tempera, all’acrilico, all’olio per poi approdare ai colori naturali come il caffè la curcuma; le sue opere avranno come oggetto paesaggi, ambientazioni, che permetteranno ai visitatori di “viaggiare”. Marcella Bergamini regalerà ai visitatori volti e sguardi disegnati solo con l’uso di matita e carboncino. Sarà bello poter vedere come attraverso il gioco del chiaro-scuro si possa percepire “l’anima” dei soggetti attraverso i loro occhi. L’inaugurazione sarà venerdì 22 novembre alle ore 19.30 e la presentazione sarà affidata a Manola Mazzon che come sempre saprà regalare una piccola lezione di arte ai convenuti, regalando suggestioni artistiche.