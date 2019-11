Teatro Accademia: ecco Veronica Pivetti in "Viktor und Viktoria"

22 NOVEMBRE 2019 ore 20.45

Teatro Accademia di Conegliano



VERONICA PIVETTI

in "VIKTOR UND VIKTORIA"



commedia con musiche liberamente ispirata all’omonimo film di Reinhold Schunzel

con altri 5 attori

regia Emanuele Gamba



Berlino, Repubblica di Weimar, 1930. Susanne Weber, attrice disoccupata e affamata, arriva in città. Condivide la sorte col collega Vito Esposito. È per l’affamata ditta che Susanne diventa Viktor und Viktoria, affascinante en travesti dotato di uno stravagante fallo di cotone che nasconderà il suo segreto.

In una brillante compagnia capitanata dalla Baronessa Ellinor Von Punkertin in cui spiccano Lilli Shultz, ballerina e il giovane attrezzista Gerhardt, Viktor und Viktoria conquista il mondo.

Tornata a Berlino, un incontro fatale con il conte Frederich Von Stein colpisce Susanne che sarà costretta a fare le sue scelte mentre in città la situazione politica degenera.

Riuscirà Susanne ad abbandonarsi al suo inaspettato amore senza che ciò le risulti fatale?

Strepitosa Veronica Pivetti in un crescendo di esilarante qui pro quo, travestimenti, canzoni e passione.