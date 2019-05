“Verso cortina” e l’anteprima della rassegna ampezzana

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Giovedì 30 maggio serata conclusiva dell’attività a LA STANZA SPAZIO EVENTI. Ultimo appuntamento con Francesco Chiamulera, responsabile di Una Montagna di Libri, festival internazionale della letteratura di Cortina d’Ampezzo, che incontrerà il pubblico anticipando in anteprima le novità della Rassegna ampezzana estiva. La serata si presenta particolarmente ricca: Francesco Chiamulera e il giornalista culturale Alessandro Mezzena Lona assieme per una chiacchierata con Giovanni Montanaro e il suo recente romanzo “Le ultime lezioni” (Feltrinelli). Un incontro tra amici sul diventare grandi, cioè adulti: le sfide, le asperità, ma anche l’allegria degli imprevisti, i maestri inattesi che la vita ci fa incontrare. “L’aprire un centro culturale dove proporre teatro e letteratura, è stata una grande sfida, ma il bilancio è senza dubbio positivo - sostiene Giovanna Cordova, direttrice dello Spazio - l’entusiasmo e l’affluenza del pubblico sono il segno più pregnante ed evidente che questa nostra città ha bisogno e voglia di cultura e che sa riconoscere la qualità ed il valore artistico delle proposte. Con ancor più forza e convinzione siamo, quindi, pronti a ripartire il prossimo anno con nuovi appuntamenti e molte novità”. Da gennaio ad oggi ricco il calendario: 13 incontri con protagonisti del teatro e della letteratura. Si sono esibiti, tra gli altri, artisti del calibro di Ivana Monti, Giuseppe, Pambieri, Giancarlo Marinelli e per la rassegna “LA STANZA DEI LIBRI” curata da Laura Lepri, scrittori e saggisti come Marco Missiroli, Pierluigi Battista, Marco Butticchi, Antonio Forcellino e Sharon Hecker. Senza dimenticare i bambini e ragazzi con le domeniche a loro dedicate.