Viaggiare Soli - Vuoi diventare travel influencer?

Francesca di Pietro è una psicologa ed una viaggiatrice. Nel 2012 ha aperto il sito viaggiaredasoli.net, e con il tempo ha trovato il modo di aiutare le persone a vedere il viaggio come uno strumento di crescita. Oggi Viaggiare da Soli è seguito da migliaia di persone ogni giorno, dove oltre a parlare della propria esperienza personale, intervista viaggiatori, da consigli pratici e racconta esperienze. Unisciti alla community di viaggiatori solitari, Francesca racconta com'è diventata una travel influencer, cosa significhi fare della propria passione un lavoro, da dove derivano i guadagni e darà pratici consigli sul viaggiare da soli, un fenomeno oggi in crescita.



INGRESSO LIBERO E GRATUITO

I posti sono limitati, vi consigliamo di prenotare ENTRO IL 10/1.

Un solo fortunato tra tutti i prenotati, riceverà in regalo un bellissimo COFANETTO VIAGGIO ESPERIENZIALE



INFO E PRENOTAZIONI:

Mail: info@ilclou.com

Whatsapp: 3494000357

Facebook MSN: facebook.com/ILCLOU/

c/o CLOU (Veneziane)

Via San Florenzo 1

31020 San Fior (TV)