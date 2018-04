I Viaggiatori Armonici in concerto con Vadeco

TREVISO: nuovo progetto musicale per l'ensemble Viaggiatori Armonici, questa volta in versione pop/contemporanea con l’artista brasiliano Vadeco, cantante poliedrico e innovativo.



Due Nomination “Prêmio Profissionais da Música/Music Pro Award 2018” come miglior artista rock e miglior produttore musicale per il suo ultimo lavoro discografico “Piccolo Manuale di istruzioni per Viaggiare nel Tempo e nello Spazio VOL II” , Vadeco è autore di colonne sonore originali, musiche per cinema, serie TV e canzoni per bambini - l’applicazione Playkids ha ottenuto più di 15 milioni di visualizzazioni in youtube.

In questa formazione inedita, i raffinati arrangiamenti dell’ensemble Viaggiatori Armonici si fondono con la voce ed il mondo di Vadeco, cantante eclettico e visionario cosmonauta, riscoprendo in una veste non convenzionale brani che spaziano da John Dowland a Depeche Mode alla musica autorale brasiliana, in un unico viaggio musicale senza confini.