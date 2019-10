Ritratti in malga - proiezione film e cena

Martedì 19 Novembre alle 20:00 presso la Birreria Amadeus verrà presentato il docu-film RITRATTI IN MALGA, nato da un’idea di Danilo Gasparini con la regia di Michele Trentini. Saranno con noi il regista Michele Trenitini, il Prof. Danilo Gasparini e Serena Stramare, una delle protagoniste del film. Durante la serata assaggeremo i formaggi di malga di Serena oltre ad alcune proposte della cucina dell'Amadeus in abbinamento alle birre selezionate da Mirko.



Costo a persona FILM + CENA: € 25 (bevande incluse)



Info e prenotazioni: presso Amadeus Birreria

☎ 347 8851620 - 320 8285894

📧 info@riccardogasparini.it



«Ritratti in malga» è stato girato attorno al massiccio del Cesen, sulle Prealpi Trevigiane, non lontano dalle rinomate terre del prosecco dove alcune persone producono formaggi di qualità lavorando latte crudo in piccole malghe un tempo attive su tutto il territorio. Queste strutture rappresentano un’alternativa all’omologazione del gusto e all’abbandono dei pascoli montani. Il film osserva il lavoro quotidiano dei malghesi e pone in primo piano il loro punto di vista.



Il docu-film è stato presentato a: Valsusa Film Festival (Premio Speciale Giuria “Le Alpi”); Cheese on The Screen – Slow Food (Bra); Trento Film Festival; International Festival of Ethnlogical Film in Belgrade; Days of Ethnographic Film Lubiana; Days of Ethnographic Cinema Moscow; Food Film Fest Bergamo.



Michele Trentini, laureatosi in sociologia all’università di Dresda, è autore di diversi documentari, tra cui «Piccola terra» (Miglior Documentario a Cinemambiente Torino 2012) e «Contadini di Montagna» (Premio della Stampa e Premio Rai Trento Film Festival 2015).



Danilo Gasparini, insegna Storia dell’Agricoltura e Storia dell’alimentazione all’Università di Padova. È docente presso il Master di Ca’ Foscari in “Cultura del cibo e del vino” e al “Master della cucina italiana” di Vicenza. È ospite e consulente fisso per Geo (Rai 3) in una rubrica curata da Sveva Sagramola, dedicata alla storia alimentare e del cibo.