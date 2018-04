Vignaioli Indipendenti Trevigiani all'Opendream Food 2018 di Treviso

Anche la delegazione dei Vignaioli Indipendenti Trevigiani FIVI all'Opendream Food di Treviso nel weekend del 26 e 27 maggio 2018. Ingresso Gratuito. La Mostra Mercato dei Vini fa rete con le oltre 70 eccellenze del Nordest e Made in Italy allo spazio Open Dream nella gloriosa ex Fornace Pagnossin. Occasione per incontrare, confrontarsi, degustare, parlare di vino e delle emozioni dei vignaioli quando colgono, producono e degustano. Assieme ai produttori FIVI ci saranno realtà provenienti da ogni parte d'Italia con i quali condividere questo sogno, il sogno a mente aperta di Open Dream. Per la prima volta Open Dream apre le porte al pubblico in Via Noalese a Treviso zona Sant’Angelo, poco dopo l’Aeroporto Internazionale Antonio Canova, vicino alle sorgenti del Sile e al centro di Treviso.



Lista delle aziende presenti a Opendream Food 2018:



Fratelli Collavo - Valdobbiadene TV

Bele Casel Caerano - San Marco Asolo TV

Case Paolin - Volpago del Montello TV

Ceotto Vini - Colfosco TV

De Bacco Pietro - Seren del Grappa BL

Soc. Agr. Al Ponte - Montebelluna TV

Terre Boscaratto - Susegana TV

Bresolin Bio - Maser TV

Caneva da Nani - Guia TV

Col del Lupo - Vidor TV

Col del Sas - Valdobbiadene TV

Col Miotin - Pieve di Soligo TV

Az. Crodi - Miane TV

Bellese Vini - Roncadelle TV

Ca' del Faggio - Valdobbiadene TV

Follador Francesco - Valdobbiadene TV

Malibran - Susegana TV

Martignago Sant'Andrea - Maser TV

Mattiazzo Leo - Valdobbiadene TV

Miotto Valter - Vidor TV

Rosanatale - Vidor TV

Siro Merotto - Farra di Soligo TV

Tanoré - Valdobbiadene TV

Valdellovo - Susegana TV

Vettori - San Pietro di Feletto TV

Cantina Pozzobon - Volpago Montello TV

Vitivinicola Manera - Castelfranco Veneto TV

Cesconi Trentino - Pressano TN

Le Fraghe - Bardolino VR

Corte Fusia - Franciacorta - Coccaglio - BS

La Dama Valpolicella - San Vito di Negrar VR

Ferlat Silvano Friuli - Cormons GO

Matrone - Boscotrecase sul Vesuvio - NA

Emilio Vada Piemonte - Coazzolo AT

La Salceta di Ettore Ciancico Toscana - Loro Ciufenna AT

Podere Il Saliceto Emilia - Campogalliano MOD

Ferretti Emilia - Campegine RE