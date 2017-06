VII Rassegna di Arte Contemporanea

SETTIMA RASSEGNA DI ARTE CONTEMPORANEA - CA’ DEI CARRARESI | 17 - 25.06.2017 (www.artikaeventi.com/settimarassegna)

Inaugurazione sabato 17 giugno alle ore 18 con performance di Pier Callegarini che aprirà la rassegna con la sua performance Ombre Condivise, dove a ritmo di musica motivazionale l’artista proietterà le ombre del pubblico creando un’opera pittorica su carta scenografica condivisa con i presenti, che a loro volta diventeranno performers. "L'ombra è la sola conseguenza della Luce, e mettere una persona davanti alla propria ombra equivale a mostrarle anche ciò che in essa è in Luce. Senza Luce non c'è vita e l'ombra è il segno del nostro passaggio".



Domenica 18 giugno alle 16 e alle 17:30 _ visite guidate

Da martedì 19 a venerdì 23 giugno alle 17 _ visite guidate

Sabato 24 giugno alle 18 _ visita + aperitivo

25 giugno alle 17 _ finissage



Orari di apertura:

dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19

sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20

Ingresso gratuito





RASSEGNA DI ARTE CONTEMPORANEA è un progetto espositivo annuale che ospita 88 artisti nei tre piani del Museo Ca' dei Carraresi. L’esposizione giunge quest'anno alla sua Settima edizione, manifestando con questo un carattere di stabilità necessario alla crescita del progetto stesso. Anno dopo anno si sono succeduti più di 300 partecipanti provenienti da diverse parti d'Italia con qualche presenza internazionale. Dal primo nucleo di creativi veneti, grazie ai quali la rassegna partì nel 2012, il progetto raccoglie ogni anno le opere di 80 artisti internazionali, configurandosi come una delle rassegne più puntuali nel raccontare le esperienze estetiche e le vicende stilistiche degli autori contemporanei emergenti, attentamente selezionati dal curatore Daniel Buso. Ogni anno più di 2mila persone affollano Ca' dei Carraresi nei giorni di apertura della RASSEGNA, pubblico trevigiano e non solo. Nel 2017 il nostro obiettivo è aumentare il numero dei visitatori anche grazie al recente successo di altre nostre mostre d'arte, come "Breakfast in Beirut", "Plantarium" e "Giappone Fiorito", che hanno visto un significativo incremento del pubblico legato alle iniziative di ARTIKA a Treviso.





LA SEDE ESPOSITIVA

CA’ DEI CARRARESI è un importante spazio espositivo collocato nel cuore di Treviso, nei pressi della Pescheria lungo le rive del fiume Cagnan. La struttura ha ospitato negli anni grandi manifestazioni: dalle mostre sugli Impressionisti e Van Gogh, Canaletto, le grandi mostre sull’arte moderna in Veneto, fino al ciclo dedicato alla cultura dell’Estremo Oriente.



SELEZIONE

La Rassegna è nata per valorizzare le proposte di artisti emergenti provenienti da diverse parti d'Italia. Nella fase di selezione sono state privilegiate quelle opere che hanno manifestino caratteri di maggior interesse e novità da un punto di vista tecnico e di utilizzo dei materiali; oltre che per le particolarità iconografiche proposte.



PARTNER

La RASSEGNA è cresciuta grazie alla collaborazione di diversi partner come LAB13, la Fondazione Cassamarca, la Città di Treviso, la Provincia di Treviso e la Regione Veneto. Tra i critici d'arte che hanno collaborato alle edizioni si segnalano Barbara Vincenzi e Paolo Volpato. La galleria partner dell'iniziativa, a cui ogni anno consigliamo gli artisti più rappresentativi della rassegna, è "Made In Art Gallery" di Enas Elkorashy. Spazio nel cuore di Venezia in Campiello dei Lavadori di Lana. Dal 2017 si è aggiunta una seconda galleria partner "ReArt Belle Arti" di Reggio Emilia.



ARTISTI EDIZIONE 2017

Adriano Andrighetto, Domenico Asmone, Shura Baggio, Cristiana Battistella, Sofia Battisti, Giuliana Bellini, Ilaria Berto, Emanuele Biagioni, Federico Bianchi, Antonia Pia Bianchimani, Stefano Bullo, Diego Burigotto, Roberta Busato, Marco Buziol, Pier Callegarini, Camea, Carlo Cammarota, Dario Maria Campana, Valter Candotti, Roberto Carlocchia, Mauro Cesarini, Gian Piero Cescut, Alex Coin, Mariano Dal Forno, Tobia Dal Maso, Rino Dal Pos, Liana Degan, Annalisa Di Meo, Alessandro Docci, Teresa Fagotto, Velio Ferretti, Francesco Fontana, Stefano Fontana, Chiara Franceschi, Antonio Franchi, Enrico Frusciante, Gabriella Gonella, Andrea Granchi, Sabrina Grossi, Interno3, Ralph Hall, Arianna Lion, Marco Lombardo, Chiara Lorenzetto, Saverio Magno, Paolo Manganelli, Pietro Marchese, Roberto Marconato, Walter Marin, Giuseppe Martucci, Giorgio Mascia, Giovanni Mascia, Liliana Mascio, Tiziano Masini, Fabio Mattolini, Patrizia Meneghini, Moja, Silvio Natali, Gianni Paganelli, Paolo Pasotti, Giovanni Patriarca, Antonella Pecoraro, Vincenzo Pennacchi, Alberto Poles, Livio Prandoni, Michela Roffaré, Marco Rosellini, Raffaele Russo, Monica Sarandrea, Mattia Sarti, Daniela Savini, Pietro Scarso, Alessandro Severin, Bruna Sordi, Edoardo Stramacchia, Bogdan Soban, Luca Tassone, Sara Toffoletto, Paola Toffolon, Lorena Totolo, Flavio Ullucci, Andrea Verzegnassi, Giovanni Vio, Graziano Vivian, Adern X, Elisa Zardo, Laura Zilocchi, Gemma Zoppitelli.





LA STORIA DEL PROGETTO

Il progetto RASSEGNA DI ARTE CONTEMPORANEA è nato nel 2011 da una collaborazione tra ARTIKA ed il museo CA’ DEI CARRARESI. Ogni edizione ha registrato un numero di 2.500 visitatori e 80 artisti partecipanti. Gli artisti selezionati hanno inviato le loro opere da più di 20 paesi internazionali. Il curatore del progetto, a partire dal 2012, è Daniel Buso, direttore artistico di ARTIKA. Dal 2013 è stata aperta una convenzione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia per la realizzazione di un servizio stage nel museo. Gli enti che hanno patrocinato l’iniziativa sono stati la Regione Veneto, la Fondazione Cassamarca, la Città di Treviso, la Provincia di Treviso el’Associazione Melograno. Hanno presenziato alle inaugurazioni gli assessori alla cultura della Città di Treviso Stefano Pimpolari e Luciano Franchin. Il progetto intende porsi come vetrina annuale ed esclusiva per la presentazione di stili, tecniche ed esperienze estetiche contemporanei nella Città di Treviso, dotando la città di uno strumento di ricognizione del panorama artistico internazionale, relativamente all’arte emergente.



STAFF

Curatore: Daniel Buso

Segreteria ed eventi: Elena Zannoni

Marketing: Andrea Paglia



Evento realizzato grazie con il supporto di Patrizia Verducci, Walter Zuccolotto, Gilberto Carnielli