Notte da brivido nella villa infestata dagli spiriti

Si apre una nuova settimana di “Spettacoli di Mistero”, la rassegna organizzata da Unpli e Regione Veneto che, grazie alla direzione artistica di Alberto Toso Fei e all'impegno di centinaia di volontari, mette in mostra le storie più significative della tradizione veneta.

In provincia di Treviso, in particolare, venerdì 16 novembre a Conegliano si potrà scoprire il mistero dell'Eterna notte di Villa Gera. Un appuntamento dedicato agli intrepidi che vivranno un'esperienza ai confini della realtà: di notte, un giardino segreto, in un tempo che non è quello odierno. Un ambiguo personaggio sarà la voce narrante di una storia di indicibili orrori, di presenze demoniache e vampiri. Un viaggio iniziatico e terribile, in una storia che non può essere detta. Un percorso della paura lungo le Mura Carraresi dai cui spalti si può comunicare direttamente con la Villa. La vicenda è quella del nobile Bartolomeo Gera che costruì la celebre Villa con lo scopo di creare un luogo appartato e privilegiato, ove raccogliersi in solitudine o con nobili amici con i quali amava intrattenersi e discorrere di Belle Arti. La villa, progettata da Giuseppe Japelli, è un mirabile esempio del gusto neoclassico. Il pubblico durante la visita potrà infatti scoprire un sontuoso salone, la Loggia - dove impratichirsi nella stregoneria e nell’alchimia- e ancora saloni, mura e criptoportci dove dimorano antichi spiriti che, davanti allo spettatore incredulo, riprenderanno per una notte le loro sembianze umane. (Info e prenotazioni: Laura Pasin 347.6428685; info@astartesc.it ). Un appuntamento che saprà rendere protagonista anche il pubblico: tutte le foto realizzate potranno infatti partecipare al concorso “Scatta l'ora del mistero”, giunto alla 7^ edizione. Storie, racconti e location diverranno così ricordi indelebili della decima edizione dell'evento che vivrà anche sui canali social, grazie all'hashtag #spettacolimistero