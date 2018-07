A Villa Stiz il pianista Michele Campanella in "Gli anni di pellegrinaggio di Liszt"

Si rinnova l’occasione per ascoltare uno dei grandi pianisti italiani in una delle cornici più suggestive tra i colli, di proprietà privata e quindi solitamente non accessibile.E dopo aver ospitato lo scorso anno Maurizio Baglini, uno dei pianisti più brillanti sulla scena internazionale, quest’anno i proprietari di Ca' Coletti Careni Lucchetti-Stiz, i trevigiani Ada Stiz e Franco Pedoja, offrono una possibilità ancor più rara e preziosa: quella di ascoltare, venerdì 27 luglio (ore 18,30) nel giardino della settecentesca villa veneta il pianista Michele Campanella, considerato internazionalmente uno dei maggiori virtuosi e interpreti lisztiani, che eseguirà proprio un’opera del suo autore di riferimento, Franz Liszt: il secondo volume degli Années de Pèlerinage, dedicato alle emozioni vissute dal compositore ungherese grazie all’incontro con l’arte e la cultura italiana.

“Deuxième année: Italie”, titolo del secondo capitolo di quest’opera monumentale che contiene alcune delle pagine più celebri della produzione pianistica di Liszt, nasce dai due anni in cui – tra il 1837 e il 1839, Liszt viaggiò in Italia soggiornando sul Lago di Como, a Milano, Firenze, Lucca, Pisa e Roma, lasciandosi affascinare dalle bellezze dell’arte e dei paesaggi italiani e leggendo molti capolavori della nostra letteratura. Così nel “Deuxième année” dei suoi “pellegrinaggi” si trovano riflessioni musicali su sonetti di Petrarca, impressioni “Après une Lecture de Dante”, elaborazioni di motivi popolari e riflessioni su opere di Michelangelo e Raffaello. Un grande affresco sonoro della cultura italiana, tempestato di virtuosismo pianistico e di sonorità impensabili, all’epoca in cui furono scritte. Che pochi fortunati (i posti sono limitati), potranno ascoltare da uno dei più grandi interpreti di questo repertorio.

Il recital, organizzato da Asolo Musica con il supporto di Fazioli Pianoforti (che porterà a Ca’ Coletti uno dei suoi splendidi strumenti) e con il patrocinio di Rotary Club Treviso, Treviso Nord e Treviso Terraglio, sarà seguito da un buffet per continuare a godere della bellezza esclusiva del luogo. In caso di maltempo, concerto e successivo rinfresco si terranno presso il vicino Hotel Ca’ del Poggio.

