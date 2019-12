Acqua-salute in un bicchiere

Tutti sappiamo che siamo fatti del 70% d'acqua, sei proprio sicuro?

L'acqua all'interno del nostro corpo e delle nostre cellule è decisamente maggiore.

Siamo un corpo che ha una grandissima percentuale di acqua, ma allora perché si parla sempre di cosa mangiare ma non si parla mai di che acqua bere?

L'acqua è un vero e proprio alimento prezioso per il nostro corpo e per la nostra salute.

Vieni a scoprire che acqua bere, quando berla e che caratteristiche deve avere.

Impareremo anche come dare VITA all'acqua e fare in modo che diventi una vera e propria arma per il nostro benessere.

Scopriremo insieme un mondo nuovo che ci farà capire com'è essenziale essere in armonia con questo elemento di cui non possiamo farne a meno.



Ti aspettiamo

Iscrizione Obbligatoria



Prenotazioni



Centro Kennedy

Via Pacinotti, 1-Villorba (TV)



+39 324 0408075

ben.esserenaturaecibo@gmail.com

Ben Essere Natura e Cibo