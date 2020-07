Aperitivo in piazzetta alla cantina Pizzolato

Pronti a vivervi un'estate meravigliosa immersi nel nostro polmone verde??



🌿—-🌿—-🌿

APERITIVO IN PIAZZETTA | Tutti i Mercoledì e i Venerdì

dalle 17.30 alle 19.30 | SOLO SU PRENOTAZIONE

🌿—-🌿—-🌿



Abbiamo riaperto le porte della Cantina e tutto è pronto per ospitarvi in sicurezza e per farvi vivere un'alternativa "green" al solito aperitivo. Un calice di vino in compagnia per trascorrere una serata diversa circondati dal nostro vigneto illuminato dalla luce del tramonto.



🌿—-🌿—-🌿



L'aperitivo si svolgerà ogni MERCOLEDÌ e VENERDÌ.



PRESSO:

Cantina Pizzolato

Via IV Novembre, 12 - Villorba (TV)

dalle ore 17.30 alle ore 19.30

PARCHEGGIO: Fronte Cantina



INGRESSO 8,00€ che include:

Vini in mescita:

SPUMANTE ROSATO "MUSE"

SPUMANTE PROSECCO DOC EXTRA DRY

PROSECCO FRIZZANTE DOC



Per garantirvi un servizio in completa sicurezza, vi consegneremo le "MINI SIZE" - formato 200 ml che potete degustare in totale tranquillità nella nostra Piazzetta!



🌿—-🌿—-🌿



L'EVENTO è SOLO SU PRENOTAZIONE | POSTI LIMITATI

Per INFO e PRENOTAZIONI:

chiamare lo 0422928166 o scrivere a Maddalena all'indirizzo: welcome@lacantinapizzolato.com



🌿—-🌿—-🌿



Vi aspettiamo!