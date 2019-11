A cena con il raboso: serata di degustazione food&wine

🍴✨ A CENA CON IL RABOSO 🍴✨

1° edizione della cena in cantina dedicata al Raboso, tra profumi e aromi di uno dei vitigni più storici del Veneto! La cena sarà accompagnata da pietanze uniche e ricercate in collaborazione con La Casearia Carpenedo e G&G gastronomia!



🍴✨ PROGRAMMA DELLA SERATA 🍴✨

ore 19.00

Accoglienza ospiti

ore 19.30

Aperitivo nella barricaia con visita e illustrazione del metodo di vinificazione del raboso

ore 20.00

Inizio Cena e degustazione guidata di vini e pietanze

ore 23.30

Conclusione serata



🍴✨ MENU' DELLA SERATA 🍴✨



Cubetti di “Monteo” e polenta fritti serviti in cono

in abbinamento a SPUMANTE ROSATO GLERA/RABOSO "M-USE"



Caciobarricato in crosta di sfoglia fritto con riduzione di Raboso

in abbinamento a MALANOTTE DEL PIAVE DOCG "IL BARBAROSSA" 2016



Raviolone ripieno di ragù d’anatra mantecato al Raboso su letto di

fonduta Briscola al Raboso

in abbinamento a MALANOTTE DEL PIAVE DOCG "IL BARBAROSSA" 2015



Raviolone ripieno di Blu 61 con riduzione di Raboso

in abbinamento a MALANOTTE DEL PIAVE DOCG "IL BARBAROSSA" 2014



Brasato con puré e scaglie di Vento d’Estate

in abbinamento a MALANOTTE DEL PIAVE DOCG "IL BARBAROSSA" 2013



Cioccolato extra fondente con pezzetti di fregolotta e Basajo (formaggio ubriaco di Zibibbo)

in abbinamento PASSITO DI RABOSO DOC 2017



Ogni portata sarà illustrata e guidata dallo chef e da Alessandro Carpenedo di Casearia Carpenedo. La conseguente degustazione dei vini sarà guidata dalla Sommelier della cantina Sabrina Rodelli.



Menù realizzato con prodotti stagionali e a Km0 da GeG Gastronomia Catering in collaborazione con i formaggi di Casearia Carpenedo



Caffè e Distillati biologici



🍴✨ COSTO DELLA SERATA 🍴✨



50,00€ - POSTI LIMITATI -

SOLO SU PRENOTAZIONE -> 0422 928166 o welcome@lacantinapizzolato.com