Musica lirica ed emozioni a Villorba: Buon Compleanno Paolo

Fiore all’occhiello dell’estate culturale villorbese sarà il concerto lirico in ricordo di Paolo Trevisi, del suo compleanno e di quello di Mario Del Monaco, organizzato dall’associazione Musincantus in programma sabato 27 luglio alle ore 21:15 nel Parco di Villa Giovannina (in caso di maltempo al palateatro di Fontane di Villorba) ripercorrerà musicalmente le tappe più incisive della carriera dei due grandi artisti. «Sarà come sempre un concerto meraviglioso e sarà l’emozionante e corale “grazie” a Paolo Trevisi - dice Eleonora Rosso, assessore alla cultura - da parte di tutta la comunità che continua ad indicarlo come punto di riferimento artistico ed umano».

Il concerto avrà come protagonisti: il tenore Walter Fraccaro e la soprano Raffaella Polino, che saranno interpreti di un un programma incentrato sul grande repertorio della seconda metà dell’Ottocento (musiche di Leoncavallo, Giordano, Mascagni, Puccini e Verdi); il maestro Brunello, stimato pianista e maestro sostituto dalla comprovata carriera, concerterà e dirigerà la serata. L’Ensemble Harmonya sarà invece composta da Nicola Fregonese violino, Paola Gorza violino Andrea Moro viola, Giulia Sfoggia violoncello e Daniele Carnio contrabbasso.