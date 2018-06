La celebre Ellen Hidding arriva da Bardin

Ellen Hidding, celebre conduttrice televisiva e testimonial di YOYO di FITT, sarà protagonista sabato 23 giugno dalle 10.30 alle 13 di un evento dedicato a tutti gli appassionati di giardinaggio presso Bardin Garden Center di Villorba. Ellen Hidding assieme a Dana Frigerio (garden designer e direttrice del blog Blossom zine), terranno un laboratorio su come progettare un piccolo terrazzo/giardino (la partecipazione è gratuita).

Ellen Hidding, anche tramite il suo blog Greenandglam.it, è portavoce di uno stile di vita naturale, rappresenta l’amore per il verde, il giardino e la vita all’aria aperta – con un tocco glamour: questi sono i valori nei quali si identifica anche YOYO di FITT, un prodotto iconico e geniale, che migliora la vita di chi lo usa e accompagna i momenti passati in compagnia. In occasione dell’appuntamento, le due madrine dispenseranno pratici e semplici consigli per un terrazzo pieno di colori.

YOYO, tubo completo di raccordi e pistola multi-getto, è già pronto all’uso; è leggerissimo, assicura un flusso d’acqua costante anche se schiacciato e non forma nodi. Ma YOYO di FITT è anche sostenibile: utilizza infatti il 70% di materie plastiche in meno, a parità di efficienza d’uso rispetto ai comuni tubi in PVC, permette di evitare gli sprechi d’acqua grazie al sistema Aquastop ed è totalmente privo di ftalati, assicurando così che l’acqua trasportata sia adatta a irrigare l’orto o abbeverarsi.