Enoteca Carmenere: 15 anni di attività e qualità nel settore del cibo e del vino

Nasce dal sogno di Flavio Bardin e dei genitori Vittorina e Mario il progetto “Enoteca Carmenere”, locale familiare a Lancenigo nato e gestito da una famiglia da sempre appassionata al mondo del vino e della buona cucina. Lunedì il locale festeggia 15 anni, e lo fa dedicando una speciale degustazione a tutti i suoi clienti. In realtà l’anzianità della tradizione familiare risale a molto prima, quando il padre di Mario gestiva l’osteria del paese. Da lì la passione legata al mondo del vino e del cibo di alta qualità, che Vittorina e Mario, a loro volta, hanno saputo tramandare al figlio Flavio, iniziale gestore dell’enoteca.



L’enoteca - ristorante di Via Piave, a Lancenigo, nasce con l’obiettivo di essere un locale accogliente dove poter trovare sia una vasta gamma di vini nazionali ed esteri sia una cucina curata, fantasiosa e alla continua ricerca di materie prime di qualità. È proprio questo che ha contraddistinto il locale, portandolo a un traguardo così importante come i 15 anni di attività nel settore oramai sempre più esigente e specifico.



L’attenzione alla qualità delle proposte culinarie, del vino e del servizio non è mai passata in secondo piano, racconta Valeria - sorella di Flavio e ora gestore del locale. Lei, come la collega Martina che si occupa del servizio all’interno dell’Enoteca Carmenere, sono sommelier riconosciute e professioniste AIS: una cosa non di poco conto per un’enoteca che, nata in un piccolo centro di paese, è stata in grado di contraddistinguersi e farsi conoscere, vantando un’attività che perdura da oramai 15 anni e accogliendo ospiti provenienti da molti comuni e città vicine. L’enoteca non manca di uno staff qualificato tra cui il Direttore di Sala Luciano arrivato sette anni fa presso il ristorante, dopo 30 anni di esperienza nei migliori ristoranti trevigiani, e lo Chef, Gabriele, che vanta una forte esperienza nei più famosi ristoranti veneziani. “Abbiamo una squadra molto forte di cui vado molto orgogliosa - afferma Valeria, sorella di Flavio e ora gestore dell’Enoteca Carmenere - vantiamo sia in cucina che in sala un personale qualificato che segue a 360° ogni nostro cliente”.



Per l’occasione lunedì 14 ottobre dalle ore 18.00 alle ore 20.00 Enoteca Carmenere ospiterà tutti i clienti e coloro che vorranno condividere, per un aperitivo, i festeggiamenti di un avvenimento così importante. Non mancherà attenzione al mondo vinicolo, ovviamente.

Grazie alla collaborazione con le migliori aziende di produzione di vino del territorio, che per l’occasione hanno voluto essere parte della celebrazione, durante la serata si potrà partecipare a un mini tour degustativo di tutte le tipologie di vino che l’enoteca mette a disposizione ogni giorno ai propri clienti. Un’occasione unica, che dimostra ancora una volta quanto l’enoteca tenga al benessere e alla soddisfazione dei propri clienti, prima di ogni altra cosa.