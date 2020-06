All'enoteca "Carmenere" l'appuntamento è con il galateo

Mercoledì 8 Luglio all'Enoteca Ristorante Carmenère l'appuntamento è con il galateo! Un mix di sapori, usanze gusti e buone maniere, che saranno protagoniste grazie allo chef del ristorante e a Giuliamaria Dotto Pagnossin, esperta in Bon Ton a tavola... e non solo!



Il galateo, infatti, sarà protagoniste della serata: nel menù, nella degustazione del vino, nelle pietanze scelte, nel modo di agire, usare le posate, colloquiare con i camerieri e comportarsi a tavola con i propri commensali. Eppure non mancherà il divertimento di una cena in compagnia di amici perché, si sa, il galateo va a braccetto con la felicità.



La sommelier Valeria dell'Enoteca Ristorante Carmenère ha studiato una selezione di vini ad hoc per valorizzare il nostro territorio, dando voce ai prodotti locali. Ecco che allora Bon Ton Dinner sarà anche un tour virtuale tra le terre del Prosecco, in cui gli ospiti potranno assaporarne ogni tipologia, nota di sapore e abbinamento con il menù proposto.



ANTIPASTO

Tortino di spinacini con crema di formaggi

Vino abbinato: Prosecco Superiore Docg Asolo Brut - Az. Loredan Gasparini (Venegazzù - TV)



PRIMO

Spaghetti di grano duro Matt bio Felicetti alla Nerano

Vino abbinato: Bianco tranquillo "Val Helen" - Az. Casa dei Spada (Guia di Valdobbiadene - TV)



SECONDO

Trancio di salmone al forno in crosta di mais

Contorno di piselli saltati e insalata mista di stagione

Vino abbinato: Met. Clas. Prosecco Docg Conegliano Valdobbiadene "S.C. 1931" 2016 pas dosé - Az. Bellenda (Carpesica di Vittorio Veneto - TV)



INTERVALLO CON FRUTTA FRESCA DI STAGIONE



DESSERT

Panna cotta con coulis di albicocche e granella di mandorle

Vino abbinato: Bianco passito bio "Alba Chiara" 2017 Igt Veneto - La Cantina Pizzolato (Villorba - TV)



Costo: € 55,00 per persona - tutto incluso.

Per partecipare è necessaria la prenotazione al 0422 350647